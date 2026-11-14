Reijnders si gode la straordinaria tripletta segnata con la sua Olanda alla Grecia

Tijjani Reijnders ha firmato una clamorosa tripletta nel successo dell'Olanda sulla Grecia per 7-0: le sue dichiarazioni

Tijjani Reijnders si è reso protagonista di una clamorosa tripletta: l'ex Milan ha indirizzato così la vittoria dell'Olanda sulla Grecia per 7-0, nel corso del primo tempo. Al termine della gara Reijnders ha paralto ai microfoni di NOS: "È fantastico segnare una tripletta, soprattutto con la maglia della Nazionale olandese. Vincere 7-0 contro la Grecia è un risultato straordinario, perché resta comunque una buona squadra. Questo è ciò che vogliamo dimostrare. Avevamo il controllo del gioco e loro hanno sofferto molto i nostri inserimenti alle spalle dell'ultima linea. E quando perdevamo palla, li aggredivamo subito molto alti, riuscendo così a far ripartire immediatamente una nuova azione offensiva. Ci abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni, ed è bello vedere che funzioni subito così ben"e.

Tijjani Reijnders poi conclude così la sua intervista con NOS: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro. I gol che abbiamo realizzato oggi sono tutti molto simili tra loro, ed è un ottimo segnale. Ho fiducia nel fatto che possiamo dare continuità a tutto questo. Il mister insiste molto su determinati schemi: quando li esegui nel modo giusto, vedi che riesci ad arrivare in zona gol. È un bel complimento per l'allenatore e anche per noi come squadra. Così il calcio diventa davvero molto divertente"