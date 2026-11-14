Bazzani e la crisi del Milan in Europa League: "Non hanno tensione nervosa"
In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole, pensieri e opinioni dell'ex attaccante in Serie A di Sampdoria e Lazio Fabio Bazzani, oggi noto opinionista sportivo per DAZN. Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni sul difficile percorso dei rossoneri in Europa League:
IN EUROPA SI FA FATICA
"Secondo me il Milan non tiene alta la tensione nervosa. Al di là della formazione che metti, un approccio come quello visto contro il Ferencvàros non è accettabile. Lì non sono gli 11 che giocano, ma è il problema di una passività globale che tre giorni dopo il derby vinto non va bene. Poi sicuramente quando il Milan fa turnover fa fatica a tenere quella competitività alta. Credo sia stato un problema mentale in Europa League. Mercato? Servirebbero un attaccante e un difensore centrale. Dipende poi tutto dalle situazioni, forse anche un esterno sarebbe utile in questo momento, perché i rientri di Saelemakers e Chukwueze sono lunghi, anche solo per non sacrificare Musah in un ruolo non suo".
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