MN Bazzani e la crisi del Milan in Europa League: "Non hanno tensione nervosa"

Un interessante estratto delle considerazioni di Fabio Bazzani in esclusiva per MilanNews.it sul momento dei rossoneri in questa stagione

In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole, pensieri e opinioni dell'ex attaccante in Serie A di Sampdoria e Lazio Fabio Bazzani, oggi noto opinionista sportivo per DAZN. Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni sul difficile percorso dei rossoneri in Europa League:

IN EUROPA SI FA FATICA

"Secondo me il Milan non tiene alta la tensione nervosa. Al di là della formazione che metti, un approccio come quello visto contro il Ferencvàros non è accettabile. Lì non sono gli 11 che giocano, ma è il problema di una passività globale che tre giorni dopo il derby vinto non va bene. Poi sicuramente quando il Milan fa turnover fa fatica a tenere quella competitività alta. Credo sia stato un problema mentale in Europa League. Mercato? Servirebbero un attaccante e un difensore centrale. Dipende poi tutto dalle situazioni, forse anche un esterno sarebbe utile in questo momento, perché i rientri di Saelemakers e Chukwueze sono lunghi, anche solo per non sacrificare Musah in un ruolo non suo".