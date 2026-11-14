Serie A Women, Napoli-Milan 3-3: le dichiarazioni di Coach Bakker

Il Milan Femminile pareggia 3-3 in casa del Napoli Women al termine di una partita pazza, ricca di colpi di scena: le dichiarazioni di Coach Bakker

Nella settima giornata del campionato di Serie A Women, il Milan Femminile ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive e ha trovato un pareggio in casa del Napoli Women per 3-3. Partita davvero pazza e ricca di colpi di scena, sorpassi e controsorpassi. Vantaggio delle azzurre con l'ex Dompig, ribaltato in dieci minuti dalla doppietta di Fornes. Nel secondo tempo il Napoli ritrova il pareggio con Kozak, prima del nuovo vantaggio rossonero al 78° con Koivisto. Il vantaggio dura solo sei minuti, con il pareggio definitivo di Giordano che toglie i tre punti al Milan.

MILAN FEMMINILE, LE DICHIARAZIONI DI COACH BAKKER

Queste le dichiarazioni di Coach Suzanne Bakker al termine della gara tra Napoli Women e Milan Femminile, ai microfoni del club rossonero: "L'inizio della nostra partita non è stato buono, ma abbiamo lottato. La rimonta è stata importante. Penso che abbiamo controllato la partita nel primo tempo. Eravamo in vantaggio all'intervallo sul 2-1, quindi penso che sia stato fatto un buon lavoro nel primo tempo. Ma poi nella ripresa hanno segnato il secondo gol, eppure siamo state di nuovo forti. Abbiamo segnato un terzo gol che credo sia stato davvero bello ma poi dobbiamo gestire meglio la partita perché eravamo in vantaggio e fare scelte migliori sia in fase offensiva che in quella difensiva. Non possiamo cambiare questo risultato e naturalmente c'è delusione per il risultato. Possiamo portare a Milano solo un punto, quindi lo analizzeremo come facciamo di solito e poi ci sarà un'ultima partita prima della sosta per le nazionali"