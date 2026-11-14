Svizzera, la pagella di Athekame nella sfida contro la Slovenia

La pagella di Zachary Athekame, calciatore di proprietà del Milan, nella gara tra Slovenia e Svizzera terminata 0-0 a Maribor

Nella serata di ieri è scesa in campo la Svizzera a cui è bastato il pareggio 0-0 a Maribor contro la Slovenia per vincere il suo girone di UEFA Nations League e trovare la promozione nella Lega A. Tante le assenze nella Nazionale rossocrociata che ha dovuto fare a meno, tra gli altri, del capitano Granit Xhaka e del talento Johan Manzambi.

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è rimasto in panchina per tutta la durata della gara e vedremo se avrà spazio nell'ultima partita del girone contro la Scozia. Titolare e in campo per un'oretta Zachary Athekame, calciatore di proprietà rossonera ma in prestito al Lione. La RSI Sport gli dà la sufficienza in pagella con questa valutazione: "Stavolta tira il freno a mano. Rispetto alle ultime uscite è più timido, rischia poco e spinge con il contagocce".