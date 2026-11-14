Le pagelle di Camarda, Bartesaghi e Diawara nella sfida Francia-Italia U21

Italia e Francia U21 si sono sfidate ieri in amichevole: le pagelle dei rossoneri Camarda, Bartesaghi e Diawara tutti e tre partiti titolari

Ieri pomeriggio l'Italia U21 è tornata in campo per l'amichevole contro i pari età della Francia, che si è giocata Oltralpe a Laval. La squadra del CT Silvio Baldini, pur con tanti calciatori promossi in Nazionale A con Roberto Mancini, è riuscita ad avere la meglio sulla formazione francese con il risultato di 2-1. Grande protagonista della sfida è stato il centravanti del Milan, il classe 2008 Francesco Camarda: partito titolare, l'attaccante ha sbloccato la gara a inizio ripresa. Titolare negli Azzurri anche Davide Bartesaghi. Un rossonero in campo dall'inizio anche per la Francia: Sankhoun Diawara.

U21, LE PAGELLE DI CAMARDA, BARTESAGHI E DIAWARA

Di seguito si riportano le pagelle di Francesco Camarda, Davide Bartesaghi e Sankhoun Diawara dopo la partita di ieri e a cura della Gazzetta dello Sport. Francesco Camarda, 7: "Qui risponde sempre presente: un gol annullato, uno sfiorato, uno segnato. Vivissimo". Davide Bartesaghi, 6.5: "Versini gli scappa una volta sola, fatale. Prima, aveva salvato su Gomis". Sankhoun Diawara, 6.5: "Il milanista era al debutto con l’Under 21 e non sfigura affatto: bella corsa quando spinge, mette il tappo a un tiro di Lipani"