Gabbia spinge Cisse: "Non cambi mai la sua fame. Deve continuare così"

Le belle parole di Matteo Gabbia per il giovane compagno del Milan Alphadjo Cisse

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 novembre, Matteo Gabbia ha partecipato a un evento con Fondazione Milan in una scuola secondaria di Milano, l'istituto "Arturo Toscanini". Qui ha incontrato diversi ragazzi con disabilità che, grazie al lavoro della Fondazione, possono giocare a calcio seduto. A margine dell'evento, a cui ha partecipato anche la calciatrice Julie Piga, Gabbia ha parlato ai microfoni della stampa presente: un estratto del suo intervento sul giovane compagno al Milan, Alphadjo Cisse.

CISSE NON CAMBI MAI LA SUA FAME

Il commento di Matteo Gabbia su Alphadjo Cisse e su cosa gli consiglia per crescere ancora nel futuro: "È in una società che deve sempre vincere, quindi è giusto che lui sappia dov'è, che si alleni sempre bene e che non cambi quella che è la sua fame e la sua voglia di migliorare ogni giorno. Queste sono cose belle da vedere e che mi hanno stupito: davvero sono contento che sia lì in Nazionale. Devi continuare così perché si sta togliendo delle belle soddisfazioni e ci sta aiutando in cambio".