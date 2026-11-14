Gabbia spinge Cisse: "Non cambi mai la sua fame. Deve continuare così"
Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 novembre, Matteo Gabbia ha partecipato a un evento con Fondazione Milan in una scuola secondaria di Milano, l'istituto "Arturo Toscanini". Qui ha incontrato diversi ragazzi con disabilità che, grazie al lavoro della Fondazione, possono giocare a calcio seduto. A margine dell'evento, a cui ha partecipato anche la calciatrice Julie Piga, Gabbia ha parlato ai microfoni della stampa presente: un estratto del suo intervento sul giovane compagno al Milan, Alphadjo Cisse.
CISSE NON CAMBI MAI LA SUA FAME
Il commento di Matteo Gabbia su Alphadjo Cisse e su cosa gli consiglia per crescere ancora nel futuro: "È in una società che deve sempre vincere, quindi è giusto che lui sappia dov'è, che si alleni sempre bene e che non cambi quella che è la sua fame e la sua voglia di migliorare ogni giorno. Queste sono cose belle da vedere e che mi hanno stupito: davvero sono contento che sia lì in Nazionale. Devi continuare così perché si sta togliendo delle belle soddisfazioni e ci sta aiutando in cambio".
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