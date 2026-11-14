News Cardinale: "Se mi verrà concessa la franchigia NBA per Milano, faremo un'arena da 20mila posti a San Donato"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding MSE.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment.

Quanto tempo pensa che servirà per portare avanti gli altri progetti che rientreranno nella nuova holding?

"Penso che la Nba stia negoziando con l’Eurolega, ma in un modo o nell’altro, se non riusciranno a trovare un accordo, Nba Europe partirà comunque. Magari a fine anno o nei primi mesi del 2027 sarà annunciato il primo gruppo di nuove franchigie per l’Europa. Vedremo quando accadrà... A San Donato abbiamo il terreno di nostra proprietà e se mi verrà concessa la franchigia per Milano, potrò cominciare i lavori piuttosto rapidamente perché abbiamo già l’autorizzazione urbanistica per un’arena da 20.000 posti. Inoltre continueremo a esplorare le opportunità e ad avere discussioni nel mondo del tennis e per organizzare un torneo a Milano. Infine stiamo già facendo progressi nella costruzione e nel lancio di una società di hospitality e di gestione degli impianti".

Il vostro progetto prevede di organizzare e gestire i servizi di hospitality anche per gli stadi di altri club, non solo per San Siro e il nuovo San Siro?

"Sì, il modello è la società che ho creato nel 2009, chiamata Legends Hospitality. L’ho fatta insieme ai New York Yankees e ai Dallas Cowboys. Adesso quella società è un’azienda che vale diversi miliardi di dollari. Noi non soltanto vendiamo posti premium, suite, merchandising e servizi di hospitality, ristorazione e bevande per lo Yankee Stadium e il Cowboys Stadium, ma anche altri club. Lo stesso modello vorrei adottarlo qui, probabilmente in partnership con un altro club".