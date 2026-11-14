News Cardinale annuncia: "Non venderò mai il Milan. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding MSE.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment.

Questo progetto conferma che il suo impegno sul Milan è a lungo termine.

"Sì. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo. La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come Nba Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: "Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo". Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".