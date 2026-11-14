Scontro duro tra Galliani e Malagò: il nodo è il voto del Genoa. Cosa sta succedendo

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa sul duello per la Figc tra Giovanni Malagò e Adrianno Galliani.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa sul duello per la Figc tra Malagò e Galliani: "Alla fine il Tribunale Federale Nazionale, preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte di Adriano Galliani, ha dichiarato il non luogo a procedere. La montagna ha partorito il topolino. Il senatore di Forza Italia aveva presentato un reclamo contro la decisione del commissario Giovanni Malagò di istituire una commissione incaricata di supportare le operazioni di verifica delle candidature alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 14 dicembre.

Oggi sarà il segretario generale della Figc Marco Brunelli a pubblicare i nomi dei candidati alle elezioni della Federcalcio e sul nodo legato al voto del Genoa rischia di aprirsi una nuova partita. La questione è nota: l’ad genoano Blazquez aveva prima appoggiato Galliani, poi però la preferenza è stata revocata e il presidente rossoblù Sucu ha firmato per Malagò.

Il voto in più permette a Malagò di essere candidato dalla Lega di Serie A. Galliani però sostiene che quel voto non sia valido. Qualora Brunelli oggi desse ragione a Malagò, Galliani sarebbe pronto a proseguire la battaglia a colpi di contenziosi. Se invece la preferenza non fosse attribuita a Malagò, sarà il commissario ad difendersi in tutte le sedi. In ogni caso, come da delibera del Coni, il percorso elettorale deve completarsi entro il 31 gennaio del 2027"