Nazionali, le partite in programma oggi: un rossonero in campo

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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna

Continua senza sosta la pausa delle nazionali con la Nations League. Oggi in campo altre 16 squadre che si affronteranno nel 5^ turno della competizione. Di seguito tutte le partite in programma e la lista dei rossoneri impegnati. 

NAZIONALI: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Kosovo - Israele

Georgia - Ungheria

Norvegia - Galles

Svezia - Bosnia Erzegovina

Romania - Polonia

Austria - Irlanda

Irlanda del Nord - Ucraina

Portogallo - Danimarca (Gonçalo Ramos)