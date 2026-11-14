Nazionali, le partite in programma oggi: un rossonero in campo
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Continua senza sosta la pausa delle nazionali con la Nations League. Oggi in campo altre 16 squadre che si affronteranno nel 5^ turno della competizione. Di seguito tutte le partite in programma e la lista dei rossoneri impegnati.
NAZIONALI: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI
Kosovo - Israele
Georgia - Ungheria
Norvegia - Galles
Svezia - Bosnia Erzegovina
Romania - Polonia
Austria - Irlanda
Irlanda del Nord - Ucraina
Portogallo - Danimarca (Gonçalo Ramos)
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