Sosta nazionali, la situazione del Milan: tanti rossoneri in giro per il mondo e riposo per i non convocati

Ieri sera è iniziata ufficialmente la seconda sosta per le Nazionali. I giocatori hanno già raggiunto o raggiungeranno le rispettive rappresentative e torneranno a disposizione dei club di appartenenza entro giovedì 19 novembre 2026, in tempo per la prossima giornata di campionato che vedrà il Milan sfidare il Frosinone domenica 22 novembre alle ore 18:00 a San Siro.

MILAN, I GIOCATORI CONVOCATI IN NAZIONALE

Alphadjo Cisse (Italia)

Adrien Rabiot (Francia)

Mike Maignan (Francia)

Diego Moreira (Belgio)

Luka Modric (Croazia)

Goncalo Ramos (Portogallo)

Ardon Jashari (Svizzera)

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Francesco Camarda (Italia Under 21)

Sankhoun Diawara (Francia Under 21)

Christian Comotto (Italia Under 20)

I NON CONVOCATI

Per quanto riguarda coloro che non sono stati convocati, Ruben Amorim ha concesso loro una settimana di riposo, con la ripresa degli allenamenti in programma lunedì prossimo a Milanello. In questi giorni, nel Centro Sportivo milanista si vedranno i sette giocatori infortunati, vale a dire P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze.