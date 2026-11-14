Tare e il problema dei giovani: “A 16 anni guadagnano già milioni e sono dei bambini, noi all’epoca giocavamo per strada”
Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. L'albanese ha rilasciato una lunga intervista colma di temi riguardanti l'anno passato in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole.
È una caratteristica del campione oppure è un discorso generazionale? I campioni di oggi sembrano avere una mentalità diversa:
“Noi oggi viviamo nell’era dei social. A 16 anni sei già un calciatore che può guadagnare milioni di euro. Vivendo queste dinamiche hai il problema non solo di gestire un giocatore, che è ancora un bambino, devi gestire l’azienda che portano con sé: famiglia, procuratori, fidanzate… Sono ostacoli che all’epoca non c’erano. Noi eravamo una generazione che giocava per strada. All’epoca a noi i genitori ci menavano per farci rientrare. Oggi invece è per farli uscire di casa perché stanno tutto il giorno davanti ai computer. Si è persa un po’ questa cosa, ma per colpa nostra. L’educazione e la disciplina sono la chiave per il successo”.
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