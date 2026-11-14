Tare e il problema dei giovani: “A 16 anni guadagnano già milioni e sono dei bambini, noi all’epoca giocavamo per strada”

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. L'albanese ha rilasciato una lunga intervista colma di temi riguardanti l'anno passato in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole.

È una caratteristica del campione oppure è un discorso generazionale? I campioni di oggi sembrano avere una mentalità diversa:

“Noi oggi viviamo nell’era dei social. A 16 anni sei già un calciatore che può guadagnare milioni di euro. Vivendo queste dinamiche hai il problema non solo di gestire un giocatore, che è ancora un bambino, devi gestire l’azienda che portano con sé: famiglia, procuratori, fidanzate… Sono ostacoli che all’epoca non c’erano. Noi eravamo una generazione che giocava per strada. All’epoca a noi i genitori ci menavano per farci rientrare. Oggi invece è per farli uscire di casa perché stanno tutto il giorno davanti ai computer. Si è persa un po’ questa cosa, ma per colpa nostra. L’educazione e la disciplina sono la chiave per il successo”.