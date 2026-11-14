Il Milan ha già un nuovo direttore generale: chi è e di cosa si occupa

Nella riorganizzazione societaria rossonera, il club si è già dotato dallo scorso 1 novembre di un nuovo Chief Corporate Affairs Officer.

Nella riorganizzazione societaria rossonera, il club si è già dotato dallo scorso 1 novembre di un nuovo Chief Corporate Affairs Officer. Si tratta di James Fontanella-Khan, giornalista classe 1983 di chiare origini italiane, ex US Finance Editor del Financial Times. Il suo è un ruolo - spiega il Corriere dello Sport - che "è molto ampio: nel nostro gergo tecnico, lo si potrebbe definire un direttore generale. È, a conti fatti, il braccio destro di Cardinale in Italia: si occupa di comunicazione, di politica (sarà lui presente in Lega Serie A) e di rappresentanza, cercando di connettere la parte con sede negli Usa della proprietà rossonera con le forti radici italiane del Milan, al fine di ristabilirne la vera essenza e la grande identità".

FONTANELLA-KHAN ERA UN PORTIERE

Una curiosità sulla carriera di Fontanella-Khan: è cresciuto in Italia giocando anche a calcio: è stato infatti un portiere delle giovanili del Piacenza dove ha militato dal 1996 a 2000, arrivando fino alla Primavera. La curiosità è che in que periodo è stato compagno di squadra anche di Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan. Nella stagione 2000-2001, Fontanella-Khan ha invece giocato in Serie D nel Pavia, prima di lasciare l'Italia per diventare un giornalista e, ora, direttore generale - a conti fatti - del rinnovato Milan di Gerry Cardinale.