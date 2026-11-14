La pagella di Camarda in Francia-Italia U21: qui risponde presente. Baldini lo risolleva

Alex Frosio, inviato de La Gazzetta dello Sport a Laval per Francia-Italia U21, si è così espresso commentando il risultato del match.

Alex Frosio, inviato de La Gazzetta dello Sport a Laval per Francia-Italia U21, si è così espresso commentando il risultato del match: "I fratelli minori prendono sempre l’esempio dai più grandi. E così in due giorni abbiamo rimesso la Francia al suo posto: dietro. Prima la Nazionale di Mancini, ora i ragazzi terribili di Silvio Baldini. Era solo un’amichevole e Laval non è San Siro, ma la vittoria degli azzurrini vale comunque tanto, perché dimostra come Silvio non scherza per niente quando dice che lui all’Europeo ci va per vincerlo. Da troppo tempo la nostra Under 21 non riusciva a battere un’avversaria di rango (2019, successo sulla Spagna all’Europeo). Tra tornei e amichevoli mai una soddisfazione contro quelle più forti. È arrivata, ed è arrivata bene: l’Italia è andata in casa della Francia a comandare, anche se priva dei tanti ragazzi che sono stati promossi in Nazionale maggiore. Perché questa Under 21 è una famiglia, come dice il ct, e riesce a risollevare il morale di Francesco Camarda, ma è soprattutto una squadra che corre, aggredisce, toglie il respiro anche ad avversari tosti come i Bleus. Il gol vittoria di Luca Lipani chiude perfettamente il cerchio: aveva aperto lui il biennio con la rete al Montenegro, alla prima di Baldini".

LA PAGELLA DI CAMARDA

7 CAMARDA Qui risponde sempre presente: un gol annullato, uno sfiorato, uno segnato. Vivissimo.