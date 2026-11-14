Milan quotato in borsa: potrà succedere (con MSE) tra 5 anni per aprirlo a nuovi azionisti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è da escludere la quotazione in borsa di Milan Sports & Entertainment (“MSE”).

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il progetto RedBird per il Milan "è a lungo termine ed MSE lo conferma, proprio perché nata per sostenere ulteriormente le ambizioni della proprietà per il club; non è da escluderne, in circa un quinquennio, la quotazione in borsa, in modo da aprire gli investimenti milanesi anche ad altri azionisti".

IL COMUNICATO DI MSE

RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività.

Capitale finanziaria e commerciale d'Italia e centro di riferimento globale per la moda, il design e la cultura, Milano rappresenta il punto di convergenza tra settori che stanno ridefinendo il futuro dello sport, dell'intrattenimento e degli eventi dal vivo. In un contesto europeo caratterizzato da nuovi investimenti privati, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla trasformazione dell'industria sportiva, Milano ha le caratteristiche e le dimensioni per affermarsi come uno dei mercati dello sport e dell'intrattenimento più influenti al mondo. MSE intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali. Ma soprattutto, MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città.