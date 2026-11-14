News Cardinale: "Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma ora forse si inizia a vedere"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding MSE.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment.

Un discorso a parte lo merita il legame con Milano: RedBird e la città ora sono ancora più legati.

"Questa è l’eredità che lasceremo a Milano. Lo stadio, ovviamente, rappresenta un’eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario, ma poi ci sono anche il progetto dell’area a San Donato e il resto. Se vogliamo che il Milan torni grande bisogna colmare il gap di ricavi con le società della Premier. Quando ho comprato il club, quattro anni fa, ho usato l’espressione "Berlusconi 2.0" e nessuno ha capito quello che volevo dire. Adesso forse si inizia a vedere".

Si spieghi meglio.

"Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo. Io sono abituato a lavorare in un certo modo perché agisco così, ai massimi livelli mondiali e in America".