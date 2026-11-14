Gabbia: "D'accordo con Amorim quando dice che dobbiamo capire quanto pesa non vincere una partita con il Milan"

Matteo Gabbia ha ripreso alcune parole del tecnico del Milan Ruben Amorim, per condividerle e confermarle

Matteo Gabbia, intervistato ieri pomeriggio a margine dell'evento con Fondazione Milan a cui ha partecipato, ha parlato del rendimento altalenante tra campionato ed Europa del Milan: "Se fosse così facile, ovviamente tutte le squadre non affronterebbero mai delle sconfitte. Io penso che faccia parte un pochino del percorso di una squadra che è in costruzione, di una squadra che sta giocando in questo momento su due fronti, dove può entrare il terzo che è la Coppa Italia e dove vuole cercare di fare bene in ogni ambito. Penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo ragionare e sono d'accordo con quello che ha detto Amorim, cioè che dobbiamo davvero capire quanto poi pesi non vincere una partita in questo club".

Poi Matteo Gabbia continua con il suo pensiero: "Dobbiamo capirlo e questo ci deve far preparare la partita ancora meglio. Ogni allenamento ci deve far arrivare alla partita pensando che sia questione di vita o morte e questo penso che debba essere il nostro mood e la nostra preparazione nell'allenamento. Questo penso che possa essere l'unico segreto, come ho detto prima: il lavoro poi paga e penso che lavorando bene ci potremo togliere delle belle soddisfazioni"