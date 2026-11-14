Tare spiega: “Quando sono arrivato al Milan, l’unica cosa che mi hanno chiesto era di portare un allenatore italiano"

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. L'albanese ha rilasciato una lunga intervista colma di temi riguardanti l'anno passato in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole.

Su Allegri c’è un discorso molto ampio… Perché Allegri era la persona giusta per il tuo progetto?

“Per l’esperienza che portava. Quando sono arrivato l’unica cosa che mi hanno chiesto era di portare un allenatore italiano, e non straniero. Avevo idee anche per allenatori stranieri, però l’esperienza che hanno vissuto con Conceiçao e Fonseca non era quella che volevano. La prima richiesta era di portare un allenatore italiano. Allegri portava tanta esperienza. E all’epoca ho pensato di essere la persona giusta per riportare velocemente il Milan in Champions. Il primo passo doveva essere questo. E dopo di che confrontarci per un percorso diverso. Poi, ognuno ha il suo modo di giocare a calcio. Più offensivo? Sì, si poteva parlare anche di questo. Ma c’è da dire che Allegri ha una sua storia importante, ha vinto tanto da allenatore. Ha vissuto un calcio di livello importante. Poi dopo ognuno vive la sua esperienza in maniera diversa. Ho avuto modo di parlarci, anche a lui dispiace tanto il fatto che sia finita in quella maniera, nessuno se la aspettava”.