News Cardinale critico con la Serie A: "Tutti vogliono un risultato diverso, ma non vogliono fare nulla di diverso per ottenerlo"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding MSE.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment.

La sua "ricetta" potrebbe essere valida anche per la Serie A?

"Certo, anche per la Serie A. Secondo me non sarebbe stato un buon affare vendere il 30% dei propri diritti commerciali internazionali quando è arrivata l’offerta di JP Morgan. Non è così che la Serie A può tornare al vertice in Europa. Bisogna farlo attraverso la pianificazione aziendale e creando tutte le opportunità per creare nuovi ricavi. Come faremo noi con Milan Sports & Entertainment. Saremo i primi a realizzare (assieme all’Inter, ndr) uno stadio dal 2011 e questo è un risultato enorme. Ho cominciato a lavorarci da quando ho comprato il Milan e finalmente è arrivato... il momento giusto".

Pensa che altri la seguiranno in questo percorso?

"No. Alcuni magari lo faranno, altri no. Noi sappiamo di cosa c’è bisogno per innovare e cambiare. Per non continuare a mettere in pratica la definizione di follia di Einstein, secondo cui tutti vogliono un risultato diverso, ma non vogliono fare nulla di diverso per ottenerlo".