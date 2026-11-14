Adani: "Ramos? Fa crescere la squadra ma è troppo indietro con il numero di gol"

Il pensiero di Daniele Adani su Gonçalo Ramos

Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', programma che conduce sulla piattaforma streaming in compagnia di Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Gonçalo Ramos, difendendolo:

"Fa crescere la squadra ma è troppo indietro con il numero di gol. E alle volte il numero di gol, oltre a dare fiducia a lui, ti risolve alcune situazioni per lavorare un po' meglio, anche per lui. Io lo so che è molto facile, anche giusto essere scettici e criticare. Prego di convicervi che sa giocare al calcio ed è secondo me giustamente ambizioso senza essere egoista, valora aggiunto in una squadra che sta crescendo e che si sta affermando. Lo vedo nel pensiero di Ruben Amorim, anche nel pensiero di gioco, dove tu sei un vertice di quattro linee dietro di te, ed è come se fosse la punta di diamante di tutte le verticalizzazioni. Ti dico che lo vedo felice anche se non realizza"