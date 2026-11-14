Tare sull’arrivo di Rabiot: “Avevamo cercato di prenderlo già a giugno, all’inizio aveva rifiutato per la Champions”

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. L'albanese ha rilasciato una lunga intervista colma di temi riguardanti l'anno passato in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole.

Su Rabiot:

“Avevamo cercato di prenderlo già a giugno. Abbiamo fatto un primo tentativo. Negli ultimi giorni di mercato un altro nome importante che abbiamo cercato di prendere è stato Akanji. Giocava un ruolo fondamentale la Champions, per tutti e due. Hanno rifiutato non per l’importanza del club ma perché non giocava la Champions. Poi si è ripresentata la possibilità a fine agosto per Rabiot. Sconfitta con la Cremonese? No, avevamo già deciso di portarlo. Era solo una questione di dettagli del contratto”.