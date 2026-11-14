Tare sull’arrivo di Rabiot: “Avevamo cercato di prenderlo già a giugno, all’inizio aveva rifiutato per la Champions”
Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. L'albanese ha rilasciato una lunga intervista colma di temi riguardanti l'anno passato in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole.
Su Rabiot:
“Avevamo cercato di prenderlo già a giugno. Abbiamo fatto un primo tentativo. Negli ultimi giorni di mercato un altro nome importante che abbiamo cercato di prendere è stato Akanji. Giocava un ruolo fondamentale la Champions, per tutti e due. Hanno rifiutato non per l’importanza del club ma perché non giocava la Champions. Poi si è ripresentata la possibilità a fine agosto per Rabiot. Sconfitta con la Cremonese? No, avevamo già deciso di portarlo. Era solo una questione di dettagli del contratto”.
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