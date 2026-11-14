Le parole di Ronaldinho nel momento dello sbarco a Ravenna

Il commento di Ronaldinho nel momento dell'arrivo a Ravenna dove, domenica pomeriggio, tornerà in campo in una gara ufficiale

Nel pomeriggio di ieri Ronaldinho è sbarcato a Ravenna. Qui, domenica, il fuoriclasse brasiliano tornerà in campo a 46 anni di età e 11 anni dopo l'ultima volta. Una presenza-evento quella del calciatore ex Milan, Barcellona e PSG che attira tanti tifosi e in generale i media di tutto il mondo. La partita sarà ufficiale, il derby contro il Forlì valido per il girone B del campionato professionistico di Serie C.

Sbarcato a Ravenna, Ronaldinho ha affidato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport 24 che trasmetterà la partita: "Tanti anni fa quando ho smesso di giocare era perché non avevo più stimoli, avevo vinto tutto. Questa, invece, è una opportunità Ad molto diversa nata dall'amicizia di lunga data col presidente Cipriani. Penso a vivere una bella giornata, vedere i tifosi e far parte della bella storia del Ravenna".