Le parole di Ronaldinho nel momento dello sbarco a Ravenna
Nel pomeriggio di ieri Ronaldinho è sbarcato a Ravenna. Qui, domenica, il fuoriclasse brasiliano tornerà in campo a 46 anni di età e 11 anni dopo l'ultima volta. Una presenza-evento quella del calciatore ex Milan, Barcellona e PSG che attira tanti tifosi e in generale i media di tutto il mondo. La partita sarà ufficiale, il derby contro il Forlì valido per il girone B del campionato professionistico di Serie C.
Sbarcato a Ravenna, Ronaldinho ha affidato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport 24 che trasmetterà la partita: "Tanti anni fa quando ho smesso di giocare era perché non avevo più stimoli, avevo vinto tutto. Questa, invece, è una opportunità Ad molto diversa nata dall'amicizia di lunga data col presidente Cipriani. Penso a vivere una bella giornata, vedere i tifosi e far parte della bella storia del Ravenna".
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