Ronaldinho: "Tantissimi ricordi belli con il Milan: quel gol nel derby..."

Ronaldinho ricorda i tempi con la maglia del Milan e sopratutto quel primo gol segnato nel derby contro l'Inter

Domani sarà il grande giorno del ritorno in campo di Ronaldinho in gare ufficiali: l'ex fuoriclasse brasiliano ritroverà una partita vera a 46 anni con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. In vista di questo evento, dall'alto impatto mediatico, Ronaldinho è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ricordando anche i tempi con la maglia del Milan.

Il ricordo di Ronaldinho dei suoi anni con il Milan: "Ricordo più bello con il Milan? Tanti, tantissimi. I gol, gli allenamenti, Milanello, quel gol nel derby, i compagni, le vittorie. Il Milan è sempre un ricordo bellissimo da qualunque parte la si possa guardare. Chi sarà il nuovo Ronaldinho? Non mi piace comparare, ce ne sono tanti di giovani che mi piacciono molto e che possono fare bene: basta guardare i brasiliani…".