Gabbia sta con Ramos: "È un grande attaccante, tra i migliori in circolazione"
Gonçalo Ramos, quando siamo giunti alla seconda sosta delle Nazionali in questa stagione, è fermo a soli 3 gol con il Milan: due in campionato, di cui uno su calcio di rigore, e un altro arrivato in Europa League. Tante le critiche che sono piovute sull'attaccante portoghese per i pochi gol segnati, anche se gli si riconosce una indubbia capacità a giocare e sacrificarsi per la squadra. Matteo Gabbia, direttamente dall'evento di Fondazione Milan di ieri pomeriggio nella scuola secondaria "Arturo Toscanini", ha preso le difese di Gonçalo Ramos.
RAMOS TRA I MIGLIORI ATTACCANTI IN CIRCOLAZIONE
Le dichiarazioni di Matteo Gabbia su Gonçalo Ramos: "Io penso che Gonçalo deve stare tranquillo e penso che sia tranquillo. Non credo che a Parigi, in una squadra che ha vinto due Champions League, se non faceva gol gli dicevano bravo e gli facevano i complimenti. Penso che sia così nelle grandi squadre, ma Gonçalo è un grande attaccante: l'ha dimostrato, ha vinto due Champions League, gioca in nazionale portoghese titolare, penso che sia uno degli attaccanti più forti che ci sono in circolazione e noi ce lo godiamo. Penso che anche la partita di Genova, per gli intenditori di calcio, faccia capire il livello dell'attaccante"
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