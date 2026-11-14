Benatia ricorda l'addio di Rabiot all'OM: "L'ho vissuto male"

Mehdi Benatia ricorda l'addio di Adrien Rabiot all'Olympique Marsiglia, club di cui è direttore sportivo

Mehdi Benatia, ex calciatore di Serie A e direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, ha parlato a Canal+ dell'addio di Adrien Rabiot al Marsiglia, prima di venire al Milan. Le sue parole: "L'ho vissuta molto male. Tutti sapevano che rapporto avevo con lui. Umanamente è un vero uomo. Un ragazzo lavoratore, serio. Ci aveva abituati a maggiore serietà, a rigore sugli orari, sulla colazione. Era infastidito da certe piccole cose, come la colazione con allenamento al pomeriggio. Gli dicevo: 'Ma Adri, c'è un programma che è stato fatto. Non lo faccio io. Bisogna andarci e basta. È forse per evitare che andiate a letto troppo tardi. È la scelta del mister'."

Mehdi Benatia racconta la rissa Rabiot-Rowe: "Mister De Zerbi mi dice: 'Io che faccio? Tre volte dico stop e questi se le danno di santa ragione! È come se non ci fossi, come se fossi una merda'. Ha avuto la sensazione di perdere il controllo dello spogliatoio. 'Non voglio più allenare quei due ragazzi, non mi hanno rispettato'. Speravo che Rabiot mi mandasse un messaggio. Ogni volta che squillava il mio telefono speravo che fosse Adri. Ma passano 48 ore e non ci sono scuse, non c'è niente! Le scuse arrivano solo dopo, durante una riunione, quando si decidono le sanzioni ed è ormai finita".