MN Bazzani vota il Milan: "Sarebbe un 7, ma in Europa League non è stato all'altezza"

Un interessante estratto delle considerazioni di Fabio Bazzani in esclusiva per MilanNews.it sul momento dei rossoneri in questa stagione

In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole, pensieri e opinioni dell'ex attaccante in Serie A di Sampdoria e Lazio Fabio Bazzani, oggi noto opinionista sportivo per DAZN. Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni:

"In questo momento per il Milan potrebbe essere un 7, ma mezzo voto in meno per quanto ho visto in Europa League. In campionato hanno perso solo una partita in una serata dove erano molto rimaneggiati. Il percorso in Europa League non è stato all’altezza, quindi do 6,5".

IL PERCORSO IN EUROPA

"Secondo me il Milan non tiene alta la tensione nervosa. Al di là della formazione che metti, un approccio come quello visto contro il Ferencvàros non è accettabile. Lì non sono gli 11 che giocano, ma è il problema di una passività globale che tre giorni dopo il derby vinto non va bene. Poi sicuramente quando il Milan fa turnover fa fatica a tenere quella competitività alta. Credo sia stato un problema mentale in Europa League".