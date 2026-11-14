Stramaccioni: "Tonali completo. Dà risposte a un tema mai risolto post Jorginho"

Il commento di Andrea Stramaccioni sul ruolo cruciale di Sandro Tonali con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini

L'Italia bis di Roberto Mancini riparte da una super e prestigiosa vittoria contro la Francia a San Siro: 3-1 alla squadra allenata da Zinedine Zidane e continuità rispetto ai buoni risultati della prima sosta. Ora, domani sera, la possibilità di guadagnarsi le fasi finali della UEFA Nations League nell'ostica trasferta a Bruxelles contro il Belgio. Una delle colonne del nuovo ciclo azzurro rimane Sandro Tonali a cui Roberto Mancini ha disegnato un ruolo centrale in mezzo al campo. Ne ha parlato Andrea Stramaccioni sulla Gazzetta dello Sport questa mattina.

Il commento di Andrea Stramaccioni sul ruolo di Sandro Tonali in mezzo al campo con la nuova Nazionale Italiana del CT Roberto Mancini: "Tonali difficile toglierlo da lì, in mezzo al campo: completo, totale, imposta e recupera. Perdiamo qualche sua “sgroppata”, ma in mezzo ho la sensazione che abbia il controllo delle due fasi: ad oggi, dà risposte ad un tema mai, efficacemente, risolto dal post Jorginho"