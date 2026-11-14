Pasotto: "Il potenziamento del Milan richiederà diverse sessioni di mercato"

Marco Pasotto ha parlato di come il Milan dovrà rinforzare la rosa e soprattutto di quanto ci metterà

In questo primo scorcio di stagione il Milan ha dimostrato e sta dimostrando di saper crescere partita dopo partita ma allo stesso tempo ha evidenziato delle chiare lacune nel gestire il doppio impegno, come sottolineato anche dal tecnico Ruben Amorim specialmente dopo la brutta sconfitta in casa contro il Ferencvaros in Europa League. Per questo da gennaio in avanti servirà continuare la campagna di rafforzamento che è cominciata l'estate scorsa, in modo che lo stesso Amorim possa avere una rosa più lunga e competitiva anche nelle seconde linee. Ha parlato di questo Marco Pasotto in un articolo su Gazzetta.it.

IL POTENZIAMENTO DEL MILAN RICHIEDERÀ DIVERSE SESSIONI DI MERCATO

Il commento di Marco Pasotto sulle strategie di mercato e rafforzamento del Milan: "Il Milan, basandosi sul primo quarto di stagione, oltre a non avere un gruppo numericamente idoneo ad affrontare campionato ed Europa League (poi arriverà anche la Coppa Italia), presenta anche delle riserve in alcuni casi troppo distanti dai titolari di cattedra. Si sa, la ristrutturazione - ovvero il potenziamento - della rosa rossonera è qualcosa che richiederà diverse sessioni di mercato (lo sa bene anche Cardinale), ma sarebbe un errore concentrarsi soltanto su gli acquisti di giocatori con i gradi da titolare. Occorrerà potenziare anche la panchina".