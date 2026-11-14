MN Bazzani: "Cisse ricorda Robinho per la postura, Ramos? Da lui qualche gol in più te lo aspetti"

Un interessante estratto delle considerazioni di Fabio Bazzani in esclusiva per MilanNews.it sul momento dei rossoneri in questa stagione

In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole, pensieri e opinioni dell'ex attaccante in Serie A di Sampdoria e Lazio Fabio Bazzani, oggi noto opinionista sportivo per DAZN. Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni sul dualismo che stanno vivendo Alphadjo Cisse e Gonçalo Ramos. Queste le sue considerazioni:

Quanto ti ha stupito Cisse? Chi ti ricorda?

"Si vedevano già le sue qualità ma non è stato così scontato il suo rendimento finora con la prima squadra. A chi assomiglia? Non amo fare i confronti, ma ti direi per movenze e corsa Robinho, anche per la postura del corpo...".

Come spiegare i pochi gol di Ramos sin qui?

"Lui deve cercare di occupare più l’area. E anche la squadra deve essere brava a fare più possesso nella metà campo avversaria, così lui può essere vicino alla porta. Oggi quando va in area è bravo a lavorare più per gli altri. A Genova ha fatto due cose straordinarie in occasione dei gol del Milan, anche sul gol di Cisse gli libera lo spazio per il tiro. Da un 9 come lui qualche gol in più te lo aspetti".