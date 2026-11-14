Bazzani: "Cisse ricorda Robinho per la postura, Ramos? Da lui qualche gol in più te lo aspetti"
In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole, pensieri e opinioni dell'ex attaccante in Serie A di Sampdoria e Lazio Fabio Bazzani, oggi noto opinionista sportivo per DAZN. Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni sul dualismo che stanno vivendo Alphadjo Cisse e Gonçalo Ramos. Queste le sue considerazioni:
Quanto ti ha stupito Cisse? Chi ti ricorda?
"Si vedevano già le sue qualità ma non è stato così scontato il suo rendimento finora con la prima squadra. A chi assomiglia? Non amo fare i confronti, ma ti direi per movenze e corsa Robinho, anche per la postura del corpo...".
Come spiegare i pochi gol di Ramos sin qui?
"Lui deve cercare di occupare più l’area. E anche la squadra deve essere brava a fare più possesso nella metà campo avversaria, così lui può essere vicino alla porta. Oggi quando va in area è bravo a lavorare più per gli altri. A Genova ha fatto due cose straordinarie in occasione dei gol del Milan, anche sul gol di Cisse gli libera lo spazio per il tiro. Da un 9 come lui qualche gol in più te lo aspetti".
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