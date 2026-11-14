MN Paskotši: "Tresoldi è un killer, non ha molti punti deboli"

Un estratto delle dichiarazioni di Maksim Paskotši, calciatore del Gent, su Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge contro cui ha giocato varie volte

Il calciatore estone Maksim Paskotši, calciatore del Gent classe 2003, è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato della possibilità che Nicolò Tresoldi, attaccante che ha sfidato diverse volte nel campionato belga, possa vestire la maglia del Milan. Di seguito si riportano alcuni estratti delle sue dichiarazioni sul centravanti conteso dalle Nazionali di Italia e Germania, che oggi rappresenta in U21.

Maksim, il Milan prepara il colpaccio Nicolò Tresoldi per gennaio. Lei lo ha affrontato in Pro League con la maglia del KAA Gent. Sorpreso?

«Non sono affatto sorpreso! Nel complesso è un giocatore davvero forte. Non ha molti punti deboli. È intelligente e ha un ottimo senso del gol. È davvero un giocatore straordinario…»

Dà l’impressione di essere il classico attaccante che, se lo perdi di vista anche solo per una frazione di secondo, ti punisce.

«Assolutamente. È un killer: ha una finalizzazione di altissimo livello e un grande senso della posizione. Sa trovare gli spazi e scegliere il momento giusto per attaccare la profondità».