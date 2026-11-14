Zaccardo: "Ronaldinho ha ancora la giocata, il sorriso e la leggerezza"
Domani è il grande giorno del ritorno in campo in gare ufficiali di Ronaldinho, undici anni dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Il fuoriclasse brasiliano, che ha vestito anche la maglia del Milan, ritroverà una partita ufficiale grazie al Ravenna. Si gioca la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, nel Derby contro il Forlì. Un altro ex rossonero come Cristian Zaccardo ha condiviso il suo parere in merito nel corso di un'intervista esclusiva con Tuttomercatoweb.com.
Il commento di Cristian Zaccardo sul ritorno in campo di Ronaldinho: "Ronaldinho è sempre Ronaldinho. Magari non ha più vent'anni, però appena prende palla si vede subito che è di un'altra categoria. Ha ancora la giocata, ha ancora il sorriso, ha ancora quella leggerezza che solo lui ha. Se giocherà con i ragazzi più giovani, si sente, non sarà facile fisicamente. Sono molto curioso di vedere come reggerà sotto il profilo atletico. E quanto reggerà? Quindici minuti, un tempo, sessanta? La classe è sempre la stessa".
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