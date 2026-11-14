News Gonçalo Ramos parte titolare nella sfida tra Portogallo e Danimarca

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League: il centravanti del Milan Gonçalo Ramos parte titolare

Il Portogallo questa sera scende in campo per la prima volta dal ritiro ufficiale di Cristiano Ronaldo con la Nazionale. CR7 aveva già saltato, di fatto, le ultime due gare della precedente sosta ma questa volta la notizia del suo addio è stata confermata. Oggi il campione lusitano verrà omaggiato da tutto lo Estadio Municipal di Braga e dai suoi compagni che scenderanno in campo con la numero 7. La formazione portoghese ospiterà la Danimarca: basta un punto per essere certi della qualificazione alla fase finale della UEFA Nations League come prima del proprio girone. In campo ci sarà l'attaccante rossonero Gonçalo Ramos, titolare con la 9.

PORTOGALLO-DANIMARCA, LE FORMAZIONI: RAMOS TITOLARE

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Portogallo-Danimarca, con calcio di inizio alle ore 20.45 italiane.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Renato Veiga, Rúben Dias, Alberto Costa; Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Rúben Neves, Gonçalo Ramos, João Félix. A disp.: Rui Silva, Samuel Soares, António Silva, Flávio Nazinho, João Palhinha, Carlos Forbs, Bernardo Silva, Geovany Quenda, João Neves, Francisco Trincão, Fábio Silva, Rodrigo Mora. All.: Jorge Jesus.

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Provstgaard, Andersen, Mæhle; Hjulmand, Damsgaard, Højbjerg; Isaksen, Højlund, Daramy. A disp.: Jungdal, F. Jørgensen, Nicolaisen, Nelsson, Jensen, Osula, Skov Olsen, Froholdt, Kristensen, Bak, Lindstrøm, Bidstrup. All.: Brian Riemer.