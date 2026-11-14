Tare: "Doumbia volevo portarlo a tuti i costi al Milan. Bloccati anche altri quattro"

Il commento di Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, sui colpi di calciomercato che aveva pianificato per il Milan

Igli Tare ha concesso un'intervista a fiume sulla sua carriera al podcast Sky Sport Unplugged. Cronologicamente vicina, l'esperienza al Milan da direttore sportivo durata solamente una stagione è stata centrale per tutta la durata della puntata. Tra i vari argomenti toccati, il dirigente albanese ha parlato anche di quei calciatori che aveva già praticamente bloccato per l'estate e che avrebbe voluto portare a Milano. Tra tutti spicca Issa Doumbia, poi finito dal Venezia allo Sporting e ora entrato nelle rotazioni titolari della nuova Italia di Roberto Mancini.

Il commento di Igli Tare sui colpi di mercato già pianificati per il Milan: "Prima di Gila e Ramos avevo in mente di prendere anche Doumbia, che è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito, volevo portarlo a tutti i costi al Milan. Aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura. Avevamo già discusso di lui dopo il mercato di gennaio come un progetto di giocatore forte. Avevo bloccato anche Valdepenas: doveva venire anche lui per fare un mix di giocatori giovani con un futuro importante, insieme a giocatori pronti. Ok fare un progetto economico, ma devi essere bravo anche a fare un progetto per vincere ed è molto difficile. Il Milan ti insegna questo. Il quinto giocatore era Goretzka. E all’epoca lo portò Furlani come idea”.