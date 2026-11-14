Maldini: "Liedholm amava far esordire i giovani. Una volta mi chiese se volessi giocare a destra o a sinistra"
Paolo Maldini e Jannik Sinner insieme: lo storico capitano rossonero ha presenziato assieme al campione italiano di tennis in un evento al Nike Store di via Roma a Torino. L’ex Milan, riporta TMW, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a margine:
I primissimi passi nel mondo del calcio:
“Quando mio padre mi portò a fare il provino per il Milan mi piaceva giocare in porta, ma per fortuna scelsi di fare il difensore. Giocavo a calcio con i miei amici ai giardini e all'oratorio, non mi sentivo un predestinato e fino al giorno dell'esordio non avevo pensato di poter giocare ad alto livello: mio papà mi diceva sempre che la cosa più importante è divertirsi, perché se uno lo vede solo come lavoro perde la magia”.
Maldini ringrazia un allenatore in particolare:
“C’è una persona che ha creduto in me e voleva farmi giocare a 15 anni ed era Nils Liedholm, allora allenatore del Milan. Amava far esordire i giovani e una volta a un intervallo mi chiese dove volessi giocare, se a destra a sinistra. Ho risposto che avrebbe dovuto ovviamente scegliere lui, ma è stata una cosa che mi ha aiutato”.
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