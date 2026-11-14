Ex Milan, Divock Origi racconta perchè ha deciso di iscriversi ad Harvard

L'ex attaccante del Milan Divock Origi racconta perchè ha deciso di iscriversi ad Harvard e in generale perché è tornato a studiare

Divock Origi, ex attaccante del Milan che ormai ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nonostante ancora una giovane età, è stato intervistato dalla testata belga HBVL e ha spiegato la scelta di tornare a studiare, in particolare di iscriversi alla Harvard University come testimoniato dagli ultimi post su Instagram: "Finora tutti hanno visto solo il mio lato calcistico. Ma dentro di me si celano diversi aspetti. Ad esempio, attualmente sono tornato a studiare. Fino ad arrivare a Harvard. Perché voglio perfezionare il mio lato imprenditoriale. E combinarlo eventualmente con la mia passione per la moda e il design. Dopo i Mondiali del 2014 ho scelto consapevolmente di condurre una vita riservata. Sono una persona che ha bisogno di molta tranquillità, in modo da potermi concentrare su ciò che è necessario per il mio lavoro. Per questo motivo, ad esempio, ho disattivato i commenti su Instagram.”

Poi Divock Origi continua e racconta di Harvard oltre che di altri percorsi formativi che sta seguendo: “Per svilupparmi a livello imprenditoriale studio in diverse scuole di eccellenza come la Harvard University. È una combinazione di didattica a distanza e in presenza. Seguo anche lezioni in scuole di moda come l'ESMOD in Francia e la Central Saint Martins a Londra. Lavoro insieme a professionisti del massimo livello, quindi in questo modo puoi fare progressi molto più rapidamente in una passione che sto coltivando. Prima voglio capire come funziona il mondo della moda. Poi guarderò oltre"