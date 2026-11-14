Gila e la vita personale: “Uno psicologo mi ha aiutato in un periodo difficile, da lì ho cambiato prospettiva”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Una confessione

"Mi sono fatto aiutare da uno psicologo perché stavo attraversando un periodo molto difficile e non riuscivo a venirne fuori. Ci viene chiesto di affrontare situazioni che per me sono molto pesanti a livello mentale a soli ventuno anni, quando non hai esperienza lavorativa e ti arriva tutto addosso molto in fretta. Così mi sono rivolto a uno psicologo e ho cambiato completamente prospettiva; tutto ciò che di negativo mi capitava ho iniziato a vederlo come un passo avanti, pensando che fosse qualcosa di utile per migliorare, qualcosa che dovesse succedere. Cambiando prospettiva cambia tutto. Prima ero molto severo, davvero molto severo, pretendevo molto da me. Adesso sono una persona molto più tranquilla. Tutti possiamo sbagliare e attraversare momenti difficili, quindi il modo in cui mi tratto, in cui rispondo a me stesso, in cui mi parlo, credo che sia fondamentale per mantenere un atteggiamento costantemente positivo".