MN Paskotši: "Non so se Tresoldi vale 60 milioni: ha tutte le qualità per diventare uno dei migliori"

Il giudizio di Maksim Paskotši su Nicolò Tresoldi, che ha affrontato diverse volte con la maglia del Gent contro il Club Brugge

Il difensore estone Maksim Paskotši, calciatore del Gent nel massimo campionato belga, ha avuto modo di sfidare diverse volte l'attaccante Nicolò Tresoldi del Club Brugge che è finito nel mirino del Milan in virtù del suo rendimento eccellente in questo inizio di stagione. Un paio di estratti delle sue dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it per cui è stato intervistato in esclusiva proprio per svelare qualche retroscena sull'attaccante italo-tedesco.

Come il suo idolo Filippo Inzaghi, però, Tresoldi tecnicamente non è impeccabile.

«È più forte di me (ride). L’ho affrontato una volta e non ho moltissimi dettagli da aggiungere, ma nel complesso è un grande giocatore. Il Bruges lo valuta 60 milioni di euro? Non so se valga davvero quella cifra… È difficile dirlo. Ma nel mercato attuale, forse sì, li vale…»

Dove può arrivare?

«Penso che abbia tutte le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Ora dipende tutto da lui. A livello statistico, probabilmente è uno dei migliori giocatori della Pro League».