USA, Pulisic torna titolare in nazionale nella sfida contro Haiti
A breve ci sarà il fischio d'inizio di Haiti-USA, match valido per i play off di Concacaf Nations League. Il milanista Christian Pulisic torna titolare con la sua nazionale dopo che nell'ultima sosta era rimasto a Milanello. Fischio d'inizio alle 22.30 italiane, queste le formazioni ufficiali:
HAITI-USA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: PULISIC TITOLARE
HAITI (4-2-3-1): Pierre; Arcus, Pierre K., Nwadike, Experience; Pierre L., Jean; Deedson, Casimir, Isidor, Joseph. A disp.: Duverger, Mednard, Ciceron, Dulysse, Fortune, Jean, Lacroix, Picault, Providence R, Quetant, Simon. CT. Badia
USA (4-2-3-1): Kochen; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; McKennie, Adams; Tillman, Berhalter, Pulisic; Hall. A disp.: Freese, Schwake, Albert, Baker-Whiting, Balogun, Ellis, McGlynn, McKenzie, Pierre, Reynolds, Sullivan. CT. Pochettino
The USA XI in MIA! 🌴 #USMNT x The @HomeDepot https://t.co/3yJvu7T3fp— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 14, 2026
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