USA, Pulisic torna titolare in nazionale nella sfida contro Haiti

USA, Pulisic torna titolare in nazionale nella sfida contro HaitiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00News
di Manuel Del Vecchio

A breve ci sarà il fischio d'inizio di Haiti-USA, match valido per i play off di Concacaf Nations League. Il milanista Christian Pulisic torna titolare con la sua nazionale dopo che nell'ultima sosta era rimasto a Milanello. Fischio d'inizio alle 22.30 italiane, queste le formazioni ufficiali:

HAITI-USA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: PULISIC TITOLARE

HAITI (4-2-3-1): Pierre; Arcus, Pierre K., Nwadike, Experience; Pierre L., Jean; Deedson, Casimir, Isidor, Joseph. A disp.: Duverger, Mednard, Ciceron, Dulysse, Fortune, Jean, Lacroix, Picault, Providence R, Quetant, Simon. CT. Badia

USA (4-2-3-1): Kochen; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; McKennie, Adams; Tillman, Berhalter, Pulisic; Hall. A disp.: Freese, Schwake, Albert, Baker-Whiting, Balogun, Ellis, McGlynn, McKenzie, Pierre, Reynolds, Sullivan. CT. Pochettino