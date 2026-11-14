Pellegatti ricorda: “Anche Berlusconi, che ha vinto tutto, i primi anni ha dovuto capire come funzionasse il mondo del calcio”

Carlo Pellegatti ha ricordato l'arrivo al Milan di Silvio Berlusconi nel 1986 e i risultati delle prime due stagioni con il nuovo propietario rossonero.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ricordato l'arrivo al Milan di Silvio Berlusconi nel 1986 e i risultati delle prime due stagioni con il nuovo propietario rossonero. Di seguito le sue parole.

"Io ricordo che il presidente Berlusconi che ha vinto tutto in 30 anni, che ci ha portato ad essere la squadra più forte di club più forte della storia, che è entrato come innovatore, il primo anno arrivò settimo. Primo anno non possiamo neanche dirlo perché era arrivato da qualche mese, quindi forse sbaglio a dire così, ma il secondo, con Liedholm allenatore, è arrivato quinto e poi abbiamo vinto lo spareggio con Capello contro la Sampdoria, quindi anche lui il primo anno ha dovuto costruire, guardare, scegliere l'allenatore giusto, capire come ci si muove nel mondo del calcio".