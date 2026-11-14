Gila sottolinea: “Si è calciatori h24, tutto deve portarti ad essere al 100% in partita”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sei uno che ha bisogno di avere tutto sotto controllo?

"Credo che, per come vedo questa professione e per la posizione in cui ci troviamo noi calciatori, credo che – anche se non sembra – ci siano tante situazioni da gestire, come ti comporti fuori dal campo. In fondo sei un calciatore ventiquattro ore su ventiquattro: l'alimentazione, la preparazione atletica, gli allenamenti. Ed è come se dovessi tenere tutto perfettamente sotto controllo affinché nel weekend o nella partita infrasettimanale io sia al 100%. Quindi è un po' la professione stessa a portarti a tenere tutto sotto controllo, e se sei uno a cui piace fare così, finisci per accentuare ancora di più questa tendenza; e in queste situazioni avere tutto sotto controllo mi fa stare bene".