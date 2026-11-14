7 partite in 28 giorni, dopo la sosta parte un tour de force: il calendario del Milan tra campionato ed Europa League fino a Natale

7 partite in 28 giorni, dopo la sosta parte un tour de force: il calendario del Milan tra campionato ed Europa League fino a NataleMilanNews.it
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Ieri alle 23:36News
di Andrea La Manna
Il calendario del Milan dal rientro della sosta per le nazionali fino a natale. 

Dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo del Genoa, il campionato si è fermato per la seconda pausa nazionali dell'anno che, a contrario della precedente, durerà una settimana in meno. Al rientro poi, prima della sosta natalizia, il Milan giocherà 7 partite in 28 giorni, una partita ogni quattro giorni. Di seguito il calendario completo. 

LE PARTITE DEL MILAN DA DOPO LA SOSTA DELLE NAZIONALI

22/11 Milan-Frosinone (Serie A)

26/11 Olympiacos Milan (Europa League)

30/11 Cagliari-Milan (Serie A)

6/12 Milan-Parma (Serie A)

10/12 Milan-Sunderland (Europa League)

13/12 Napoli-Milan (Serie A)

19/12 Milan-Como (Serie A)

- Sosta di Natale