7 partite in 28 giorni, dopo la sosta parte un tour de force: il calendario del Milan tra campionato ed Europa League fino a Natale
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Il calendario del Milan dal rientro della sosta per le nazionali fino a natale.
Dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo del Genoa, il campionato si è fermato per la seconda pausa nazionali dell'anno che, a contrario della precedente, durerà una settimana in meno. Al rientro poi, prima della sosta natalizia, il Milan giocherà 7 partite in 28 giorni, una partita ogni quattro giorni. Di seguito il calendario completo.
LE PARTITE DEL MILAN DA DOPO LA SOSTA DELLE NAZIONALI
22/11 Milan-Frosinone (Serie A)
26/11 Olympiacos Milan (Europa League)
30/11 Cagliari-Milan (Serie A)
6/12 Milan-Parma (Serie A)
10/12 Milan-Sunderland (Europa League)
13/12 Napoli-Milan (Serie A)
19/12 Milan-Como (Serie A)
- Sosta di Natale
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