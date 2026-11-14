Il Portogallo crolla contro la Danimarca: 1-4 deludente. Ramos in campo 90 minuti

Crolla il Portogallo nella prima partita dopo l’addio di CR7 alla nazionale. La squadra di Jorge Jesus si arrende troppo facilmente ad una Danimarca fresca e scoppiettante: gli ospiti si impongono con un netto 4-1. Il punteggio sarebbe potuto essere anche più rotondo, con i danesi che nel finale hanno avuto almeno un altro paio di occasioni nitide per il quinto gol. Reti di Hojbjerg, doppietta di Hojlund e gol di Andersen prima del gol della bandiera di Bernardo Silva nel recupero.

Novanta minuti in campo per Gonçalo Ramos: a differenza delle ultime uscite con il Portogallo questa sera il rossonero è stato totalmente anonimo ed inefficace, come tutti i suoi compagni. Il numero nove è stato risucchiato all’interno di una performance di squadra complessivamente negativa.