Adani parla di Ramos: "Lo vedo pensiero di Amorim. È la punta di diamante di tutte le verticalizzazioni"
Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', programma che conduce sulla piattaforma streaming in compagnia di Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Gonçalo Ramos, difendendolo:
"Fa crescere la squadra ma è troppo indietro con il numero di gol. E alle volte il numero di gol, oltre a dare fiducia a lui, ti risolve alcune situazioni per lavorare un po' meglio, anche per lui. Io lo so che è molto facile, anche giusto essere scettici e criticare. Prego di convicervi che sa giocare al calcio ed è secondo me giustamente ambizioso senza essere egoista, valora aggiunto in una squadra che sta crescendo e che si sta affermando. Lo vedo nel pensiero di Ruben Amorim, anche nel pensiero di gioco, dove tu sei un vertice di quattro linee dietro di te, ed è come se fosse la punta di diamante di tutte le verticalizzazioni. Ti dico che lo vedo felice anche se non realizza"
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