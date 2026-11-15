Sebastiano Rossi: "Maignan deve trovare la continuità. Sto vedendo un Milan in crescita"

L'ex rossonero Sabastiano Rossi ha rilasciato un'intervista a Sportitalia nella quale ha parlato di diversi argomenti

Presente alla serata organizzata dal Milan Club Orgoglio Rossonero insieme anche a Mauro Tassotti e a Roberto Donadoni, l'ex portiere rossonero Sabastiano Rossi ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia:

Sulla serata: "E' un grande piacere e anche un grande atto di riconoscimento, sono felice per questo. In questa stupenda location, è la prima volta che partecipo, veramente complimenti a Livio, al proprietario, gestore, anche al suo staff. È un'oretta che sono qui e mi sono sentito subito a casa mia".

Sul coraggio: "Un calciatore, nello specifico ruolo del portiere, se non ha coraggio non può giocare. Quindi il coraggio sempre".

Su Maignan: "Sono felice per lui che indossa la fascia di capitano del Milan, io l'ho indossata purtroppo una volta sola e ancora me lo ricordo. Maignan è un portiere buono, deve trovare la continuità e anche il Milan devo dire che lo sto vedendo in crescita. Faccio sempre le corna al cielo perché non vorrei che poi cambiasse qualcosa".

Sull'affetto dei tifosi milanisti: "Io dico sempre che i giocatori cambiano, i presidenti anche, i tifosi no. Quindi il tifoso ha un ruolo importantissimo per la società e per la squadra".