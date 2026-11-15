Ex Milan: Mirabelli racconta la trattativa per Çalhanoğlu

Intervistato da Tuttosport, Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan ora al Padova, ha parlato anche della sua esperienza in rossonero. Di seguito un interessante estratto e retroscena sulla trattativa che nel 2017 portò al Milan Hakan Çalhanoğlu:

MIRABELLI SVELA IL COLPO

"Ho iniziato a seguirlo quando lavoravo all’Inter. Non riuscimmo a prelevarlo dal Leverkusen per via di una causa in atto relativa a un suo doppio tesseramento in età minorile che gli costò la squalifica. Per questo parlo di 'scommessa': lo volli a tutti i costi al Milan anche se non giocava da un anno ed era, di fatto, finito fuori dai radar. Fui criticato tantissimo. Ma, ripeto, ero convinto di avere tra le mani un ragazzo dall’enorme potenziale. La discussione più grande, poi, riguardava il suo ruolo. Spendemmo ore con Montella e - successivamente - con Gattuso per capire in che porzione di campo potesse esprimersi al meglio. A Leverkusen aveva giocato dovunque: da mezzala, da trequartista e pure da esterno. Inizialmente, lo abbiamo fatto giocare sulla corsia di sinistra, col piede invertito, per permettergli di accentrarsi e andare al tiro. Ma per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo... L'addio a zero? Non mi ci faccia pensare... Una roba indicibile, da non credere".