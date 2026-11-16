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L'Equipe - Maignan, l'esito dei primi esami è rassicurante. Domani ulteriori test col Milan
MilanNews.it
Dalla Francia L'Equipe parla di primi esami svolti per Mike Maignan, uscito ieri all'intervallo di Francia-Turchia. Domani sono previsti ulteriori test
Dalla Francia arrivano notizie più rassicuranti su Mike Maignan: riporta l'Equipe che il portiere, dopo aver abbandonato il campo ieri sera per un colpo alla coscia ed un fastidio agli adduttori, nella giornata di oggi ha svolto dei primi esami che hanno dato un esito rassicurante: dovrebbe tornare ad allenarsi a metà settimana ed essere poi a disposizione per Milan-Frosinone di domenica.
Gli esami di cui parla il noto quotidiano francese però non sono stati svolti con il Club: domani il francese effettuerà ulteriori test con lo staff medico del Milan.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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