Domani alle 17 De Winter e Hutchinson incontreranno i tifosi al Milan Store San Babila

Koni De Winter e Omari Hutchinson saranno presenti domani pomeriggio alle 17 al Milan Store San Babila per incontrare i tifosi milanisti

Come riporta il sito ufficiale del Milan, domani alle 17 al Milan Store San Babila i tifosi milanist avranno la possibilità di incontrare Koni De Winter e Omari Hutchinson. Ecco tutte le informazioni sull'evento: "Nuova occasione in arrivo per tutti i tifosi milanisti, l'opportunità di salutare dal vivo due protagonisti rossoneri. Koni De Winter e Omari Hutchinson saranno infatti presenti al Milan Store San Babila martedì 17 novembre alle 17.00, pronti a incontrare i nostri sostenitori nel cuore di Milano in un pomeriggio speciale che precederà la ripartenza della stagione.

Per partecipare all'evento con il difensore belga e l'esterno inglese sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 60 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di martedì stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo Meet&Greet. Vi aspettiamo!".