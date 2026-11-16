Capello e la grandezza di Baresi: “Importante quello che trasmetteva anche parlando poco, trasmetteva la storia del Milan”

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan.

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti e avversari. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e tanti altri. Di seguito un estratto del documentario.

“È stato importante per quello che ha trasmesso agli altri giocatori quando venivano a giocare nel Milan. Parlo di campioni, parlo di giocatori importanti, stranieri, di tutte le qualità. Vedevano in lui l'uomo che trasmetteva la storia del Milan. Franco nello spogliatoio non parlava tanto, però quando parlava veniva ascoltato perché si sentiva che venivano dal cuore le sue parole, si sentiva che erano qualcosa di importante per tutti”.