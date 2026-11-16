Sabatini: "Sono stato sedotto da Cardinale. Ma non è che fa davvero come Berlusconi?!"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la nuova gestione del Milan da parte di Gerry Cardinale.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la nuova gestione del Milan da parte di Gerry Cardinale, esplicitata nell'intervista pubblicata sabato mattina su La Gazzetta dello Sport: "Cardinale che fa il Berlusconi. Io ho visto la prima pagina della Gazzetta e sì, è vero, ancora adesso ho detto: 'Ma questo Cardinale non è che farà proprio davvero come Berlusconi?'. Silvio Berlusconi che, tanti anni fa, ha detto "Porterò il Milan in cima al mondo": ed ecco la stessa frase che, a distanza di quarant'anni, ripete anche Gerry Cardinale.

A me ha convinto, nel senso che prima di convincere me o convincere le persone della Gazzetta oppure convincere tutti i tifosi del Milan, lui ha fatto. Cioè, il Cardinale dei primi anni è molto diverso dal Cardinale da quest'estate in poi, da quando ha preso in mano la situazione, insomma. Perché ha preso Gonçalo Ramos, ha preso Moreira, ha preso Gila, ha speso centocinquanta milioni, ha fatto uno staff tutto suo, ha puntato forte e ha difeso anche l'allenatore. Cioè, è uno che sta facendo il dirigente in maniera molto autorevole e molto concreta, con i fatti, non con i discorsi. L'unica frase su cui mi permetto di obiettare è 'Non venderò mai il Milan': in quel caso, mai dire mai".

SABATINI SEDOTTO DA CARDINALE

Sabatini conclude così il suo discorso: "'il Milan Sport Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo'. Io in altri tempi l'avrei presa molto con ironia, anche con sarcasmo, questa intervista. Adesso vedere un imprenditore americano che mi dice 'Guardate il Milan, Milan NBA, media ed entertainment' mi sembra un salto nel futuro, mi sembra un visionario. Sono stato sedotto da Gerry".