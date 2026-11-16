Garlando: "Vi dirò una cosa a sorpresa: ho avuto la tentazione di mettere il Milan da Scudetto"

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la crescita del Milan di Ruben Amorim

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la crescita del Milan di Ruben Amorim: "Vi dirò una cosa clamorosa a sorpresa: ho avuto la tentazione di mettere il Milan da scudetto. Ricordatevi perché il lavoro di Amorim si vede, ricordiamoci che è partito da Allegri, ha dovuto ricambiare tutta la testa della squadra, ha giocatori... quando li recupera... e non abbiamo ancora pronunciato questa parola fondamentale: mercato. A gennaio può cambiare tutto. Se ti prendi un difensore e una prima punta, ancora questo Milan che sta crescendo... c'è una positività dentro, anche se poi magari tante volte cede. Si stava facendo rimontare a Genova come col Sassuolo, come con la Juve, come col Bologna; quindi è ancora un rebus, quindi lo metteremo nel rebus.

Però io credo che da questo rebus, nei prossimi mesi, può uscire qualcosa di molto, molto ambizioso: anche lo stesso spirito che sta dando Cardinale, sempre presente, che ha riallacciato le radici, ha fatto la cena con le vecchie glorie prima del derby. Sembrano stupidate, ma ha creato un humus in questa squadra, dando grande fiducia ad Amorim; e quindi non lo so, ricordiamoci questo, mettiamolo nel rebus, se poi lotterà per lo scudetto vedremo".